В Иркутске проверили ход ремонта на улицах Российской и Рабочей

Там были выявлены незначительные замечания.

Ход работ проверили на улицах Российской и Рабочей в Иркутске, сообщили в городской администрации. Ремонт проводится в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе рабочей приемки объектов комиссия оценила качество выполненных мероприятий. Так, на улице Российской общей протяженностью более 700 м были выявлены незначительные замечания. Подрядной организации предстоит закончить нанесение дорожной разметки и установку недостающих дорожных знаков.

На улице Рабочей полностью завершено асфальтирование проезжей части, ведется нанесение дорожной разметки и установка знаков, а в ближайшее время начнется монтаж пешеходных ограждений.

«Несмотря на большую протяженность данной улицы — 1,5 километра, подрядчик успешно справляется с работами и значительно опережает график. Уже выполнены мероприятия, запланированные на 2026 год. Это позволяет нам быстрее привести дороги в нормативное состояние и минимизировать неудобства для горожан», — отметила начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог администрации города Надежда Ларионова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.