В Иркутске проверили ход ремонта на улицах Российской и Рабочей

«Несмотря на большую протяженность данной улицы — 1,5 километра, подрядчик успешно справляется с работами и значительно опережает график. Уже выполнены мероприятия, запланированные на 2026 год. Это позволяет нам быстрее привести дороги в нормативное состояние и минимизировать неудобства для горожан», — отметила начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог администрации города Надежда Ларионова.