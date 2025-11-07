Insagram* удалил пост Собчак из-за «изображения детей сексуального характера»

Российская журналистка Ксения Собчак на своей странице в социальной сети Instagram* опубликовала фотографию, на которой она вместе с сыном купается в море в Дубае. Однако модерация социальной сети сочла фото «изображением детей сексуального характера» и удалила публикацию. Об этом журналистка также рассказала соцсетях.
— Instagram* удалил утром пост с формулировкой «содержит изображение детей сексуального характера». Хочется спросить у владельцев: у вас что за тараканы в голове, что вы видите мальчика с мамой в купальнике, и у вас такие мысли? — возмутилась Собчак.
Собчак нередко делится в соцсетях подробностями личной жизни. До этого она опубликовала в личном блоге фотографии с празднования дня рождения своего супруга, режиссера Константина Богомолова. В описании к снимкам она поделилась необычной традицией в их отношениях. Как рассказала журналистка, у нее с Богомоловым вошло в привычку организовывать праздники друг для друга — День рождения режиссера провели силами журналистки. При этом Константин не хотел праздновать свой юбилей. Тем не менее, Ксения добавила, что торжество прошло душевно и «авторски».
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.