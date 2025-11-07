Более 13 тысяч учащихся Москвы посетят с экскурсиями столичные предприятия

Образовательные экскурсии по ведущим предприятиям столицы посетят более 13 тыс. учащихся предпрофессиональных классов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Мероприятия организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
«Одна из задач предпрофессионального образования — помочь старшеклассникам выбрать подходящий вуз, направление и факультет по интересам и, как следствие, карьерный путь. Сегодня со столичными предпрофессиональными классами сотрудничают более 300 партнеров: ведущие ИТ-компании, медиахолдинги, госкорпорации. Среди них — “Ростех”, “Роскосмос”, “Газпром-Медиа Холдинг” и другие. Они проводят мероприятия, которые помогают школьникам погрузиться в профессию, получить новые навыки и компетенции. Для старшеклассников это шанс познакомиться с работой ведущих компаний и получить полезные советы от потенциальных работодателей», — добавила Ракова.
Ученики медицинских классов посетят более 150 организаций сферы здравоохранения. Они увидят, как работают медучреждения и пообщаются с врачами разных специальностей. Школьникам покажут современное оборудование для проведения обследований и операций, а также расскажут об оказании экстренной помощи пострадавшим и правилах ухода за пациентами.
Будущих инженеров ждут более 90 площадок, включая столичные технопарки и высокотехнологичные производства. Среди них — резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва», а также предприятия госкорпораций «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом». Старшеклассники увидят, как создают вертолеты, ракетные двигатели, косметику, детское питание и многое другое, а также пообщаются с опытными специалистами.
Ученики медиаклассов познакомятся с работой телеканалов, киностудий и радиостанций компаний «Москва Медиа» и «Газпром-Медиа Холдинг». Кроме того, в этом году школьники пройдут предпрофессиональную практику в новом формате. По запросу индустриальных партнеров они будут снимать репортажи и писать статьи о событиях, которые организуют на городских площадках.
Учащиеся ИТ-классов проведут учебные дни в компании «1С» и школе цифровых технологий Сбера «Школа 21», а ученики предпринимательских классов посетят бизнес-тренинги и семинары.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.