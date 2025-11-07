Более 13 тысяч учащихся Москвы посетят с экскурсиями столичные предприятия

«Одна из задач предпрофессионального образования — помочь старшеклассникам выбрать подходящий вуз, направление и факультет по интересам и, как следствие, карьерный путь. Сегодня со столичными предпрофессиональными классами сотрудничают более 300 партнеров: ведущие ИТ-компании, медиахолдинги, госкорпорации. Среди них — “Ростех”, “Роскосмос”, “Газпром-Медиа Холдинг” и другие. Они проводят мероприятия, которые помогают школьникам погрузиться в профессию, получить новые навыки и компетенции. Для старшеклассников это шанс познакомиться с работой ведущих компаний и получить полезные советы от потенциальных работодателей», — добавила Ракова.