В центре «Мой бизнес» Новосибирской области запустили новые услуги

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области запустил новые услуги в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства.
Дополнительные инициативы пополнят существующий перечень мер поддержки, сфокусированный на ключевых задачах бизнеса: продвижении, цифровизации и правовой стабильности.
Для повышения операционной эффективности центр запустил услугу «Автоматизация бизнес-процессов на базе Битрикс24». Сервис поможет упорядочить управление задачами, клиентской базой и документами в рамках единой платформы. Услуга реализуется на условиях софинансирования: 50% от общей стоимости покроют средства государственной поддержки.
Для продавцов на маркетплейсах появилась услуга по продвижению — размещение наружной рекламы в пунктах выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Рекламные ролики продолжительностью 10 секунд будут транслироваться на цифровых экранах в зоне выдачи заказов в течение одного месяца. Запустить маркетинговую кампанию также можно на условиях софинансирования, где средства господдержки составят 50%.
К налоговым изменениям с 1 января 2026 года поможет подготовиться новая бесплатная услуга по подбору оптимальной системы налогообложения. Специалисты проанализируют исходные данные компании и дадут рекомендации с учетом нововведений.
Узнать подробности о новых мерах господдержки можно по телефону: 8 (800)600−34−07, а также на сайте центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.