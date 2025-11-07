В центре «Мой бизнес» Новосибирской области запустили новые услуги

Для продавцов на маркетплейсах появилась услуга по продвижению — размещение наружной рекламы в пунктах выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Рекламные ролики продолжительностью 10 секунд будут транслироваться на цифровых экранах в зоне выдачи заказов в течение одного месяца. Запустить маркетинговую кампанию также можно на условиях софинансирования, где средства господдержки составят 50%.