В Сысерти Свердловской области прошла акция «Ночь искусств»

Акция «Ночь искусств» состоялась 4 ноября в детской художественной школе Сысерти Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Мероприятие посетили более 250 человек. Для гостей были организованы интерактивные зоны, выставки работ преподавателей и учеников, фотозоны по мотивам известных картин и творческие активности. Участники могли лепить, осваивать линогравюру, рисовать на световых планшетах и исследовать выставку световых тоннелей. Вечер завершился концертом от учеников и преподавателей детской школы искусств и воспитанников «Школы рока».
«В этом году к нам пришло еще больше гостей, чем в прошлом, и это невероятно радует. Мероприятие длилось с 18:00 до 22:00, и мы не закрывали двери до последнего посетителя», — отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Людмила Первухина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.