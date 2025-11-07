Губерниев обрушился с обвинениями на Вяльбе из-за недопуска спортсменов на FIS

Губерниев отметил, что на пленарном заседании форума, где обсуждался допуск российских спортсменов, Вяльбе отсутствовала, хотя табличка с её именем была. Он пояснил, что апелляцией будут заниматься другие люди, а Вяльбе «ничего не объясняет», поскольку никаких попыток переговоров с норвежцами или посредниками не было. Комментатор подчеркнул, что иностранные коллеги удивлены пассивностью российской федерации, и выразил надежду, что ситуация всё же будет исправлена.