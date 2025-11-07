Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев обрушился с обвинениями на Вяльбе из-за недопуска спортсменов на FIS

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не предпринимала усилий, чтобы российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям. Об этом «Матч-ТВ» сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, шанс допустить молодёжь был, но никто из федерации не вёл переговоров с норвежской стороной.

Источник: Life.ru

«Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией, чтобы хотя бы пустить молодёжь, ребят, которым 18−19 лет, хотя бы 3−4 человек», — сказал он.

Губерниев отметил, что на пленарном заседании форума, где обсуждался допуск российских спортсменов, Вяльбе отсутствовала, хотя табличка с её именем была. Он пояснил, что апелляцией будут заниматься другие люди, а Вяльбе «ничего не объясняет», поскольку никаких попыток переговоров с норвежцами или посредниками не было. Комментатор подчеркнул, что иностранные коллеги удивлены пассивностью российской федерации, и выразил надежду, что ситуация всё же будет исправлена.

Ранее сообщалось, что Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) вновь отклонил возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) выразила глубокое разочарование решением совета FIS, отметив, что российские атлеты лишены права выступать даже в качестве индивидуальных нейтральных участников. Россия уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIS.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.