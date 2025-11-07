Губерниев обрушился с обвинениями на Вяльбе из-за недопуска спортсменов на FIS

«Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией, чтобы хотя бы пустить молодёжь, ребят, которым 18−19 лет, хотя бы 3−4 человек», — сказал он.
Губерниев отметил, что на пленарном заседании форума, где обсуждался допуск российских спортсменов, Вяльбе отсутствовала, хотя табличка с её именем была. Он пояснил, что апелляцией будут заниматься другие люди, а Вяльбе «ничего не объясняет», поскольку никаких попыток переговоров с норвежцами или посредниками не было. Комментатор подчеркнул, что иностранные коллеги удивлены пассивностью российской федерации, и выразил надежду, что ситуация всё же будет исправлена.
Ранее сообщалось, что Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) вновь отклонил возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) выразила глубокое разочарование решением совета FIS, отметив, что российские атлеты лишены права выступать даже в качестве индивидуальных нейтральных участников. Россия уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIS.
