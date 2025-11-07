Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен изъявил желание запросить политическое убежище в России. Об этом сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset.
Ранее бывший парламентарий раскритиковал присоединение Финляндии к НАТО. Он уверен, что это принесло республике только вред и жители страны не могли открыто выразить свою позицию.
«Бывший депутат партии “Истинные финны” и партии “Власть принадлежит народу” Ано Туртиайнен заявил, что собирается запросить политическое убежище в России», — говорится в публикации.
По данным издания, финский политик рассказал об этом на Ялтинском международном форуме в Москве.
Как писал сайт KP.RU, в феврале журналистка Наташа Рей, подозревавшая жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в смене пола*, запросила политическое убежище на территории России.
В августе прошлого года финская активистка Катья Коккониеми, которая занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, попросила российские власти предоставить ей политическое убежище. По ее словам, проблемы начались после того, как она побывала в России в 2022 году, а так же рассказала о коррупции которая процветает в Финляндских фондах развития Африки.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.