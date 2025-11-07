Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен хочет запросить политубежище в РФ

Туртиайнен считает, что присоединение Финляндии к НАТО принесло только вред.

Источник: Комсомольская правда

Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен изъявил желание запросить политическое убежище в России. Об этом сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset.

Ранее бывший парламентарий раскритиковал присоединение Финляндии к НАТО. Он уверен, что это принесло республике только вред и жители страны не могли открыто выразить свою позицию.

«Бывший депутат партии “Истинные финны” и партии “Власть принадлежит народу” Ано Туртиайнен заявил, что собирается запросить политическое убежище в России», — говорится в публикации.

По данным издания, финский политик рассказал об этом на Ялтинском международном форуме в Москве.

Как писал сайт KP.RU, в феврале журналистка Наташа Рей, подозревавшая жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в смене пола*, запросила политическое убежище на территории России.

В августе прошлого года финская активистка Катья Коккониеми, которая занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, попросила российские власти предоставить ей политическое убежище. По ее словам, проблемы начались после того, как она побывала в России в 2022 году, а так же рассказала о коррупции которая процветает в Финляндских фондах развития Африки.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше