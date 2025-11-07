Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен хочет запросить политубежище в РФ

В августе прошлого года финская активистка Катья Коккониеми, которая занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, попросила российские власти предоставить ей политическое убежище. По ее словам, проблемы начались после того, как она побывала в России в 2022 году, а так же рассказала о коррупции которая процветает в Финляндских фондах развития Африки.