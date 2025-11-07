«Матч “Крылья Советов” — “Зенит” состоится 9 ноября в 13:00 на стадионе “Солидарность Самара Арена”. Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что словенский футбольный клуб «Целе» одержал третью подряд победу в Лиге конференций, обыграв на своём поле польскую «Легию» со счётом 2:1. Значительный вклад в успех команды внёс 24-летний российский полузащитник Никита Иосифов, сравнявший счёт на 72-й минуте матча.
