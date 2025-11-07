Матч «Крыльев Советов» и «Зенита» пройдёт по плану в Самаре 9 ноября

«Матч “Крылья Советов” — “Зенит” состоится 9 ноября в 13:00 на стадионе “Солидарность Самара Арена”. Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам», — говорится в заявлении.