Матч «Крыльев Советов» и «Зенита» пройдёт по плану в Самаре 9 ноября

Футбольный клуб «Крылья Советов» встретится с петербургским «Зенитом» в Самаре 9 ноября, стадион полностью соответствует нормативам и готов к проведению игры. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ, комментируя слухи о возможной отмене матча 15-го тура из-за качества покрытия арены.

«Матч “Крылья Советов” — “Зенит” состоится 9 ноября в 13:00 на стадионе “Солидарность Самара Арена”. Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что словенский футбольный клуб «Целе» одержал третью подряд победу в Лиге конференций, обыграв на своём поле польскую «Легию» со счётом 2:1. Значительный вклад в успех команды внёс 24-летний российский полузащитник Никита Иосифов, сравнявший счёт на 72-й минуте матча.

