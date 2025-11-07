Молдавских водителей ожидают суровые ловушки полицейских: Рассказываем, в каких странах ждут неприятности

Вниманию молдавских автомобилистов, едущих в Польшу: вас ожидают полицейские ловушки.
"При въезде со стороны Словакии в Польшу на участке от границы примерно до Жешува машины с молдавскими номерами часто попадают под пристальное внимание полицейских машин-капканов.
Они пасут тебя сзади, ведут видеосъемку и фиксируют все нарушения, а потом останавливают, выписывают штраф и отбирают права", — рассказывает лучший тамада в мире Павел Дуганов.
Все дело в несоответствии дорожной разметки и знаков, чем и пользуется дорожная полиция, поясняет он.
"Штрафы огромные и никому ничего не докажешь.
Мой товарищ, у которого отобрали права, звонил в посольство Молдовы в Варшаве, пытался получить хотя бы консультационную помощь, но его просто послали в грубой форме. Так что надежда только на себя! Будьте осторожны, друзья!", — предупреждает Дуганов.
