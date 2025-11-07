В МО разъяснили, как будут оплачивать участие резервистов в спецсборах

В частности, резервистам возместят их средний заработок, расходы на дорогу и на аренду жилья, они также получат командировочные. Во время самих сборов им будут платить оклад по воинской должности и месячный оклад, соответствующий воинскому званию, а в случае наличия оснований — коэффициенты за прохождение сборов в неблагоприятных или отдаленных районах.