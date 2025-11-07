В МО разъяснили, как будут оплачивать участие резервистов в спецсборах

Резервисты, направленные на спецсборы по защите критически важных объектов, будут получать продовольственное и финансовое обеспечение, а также необходимые вещи, следует из проекта постановления, которое подготовило Минобороны РФ.
«Финансовое обеспечение предусматривает выплату (возмещение) за время участия в мероприятиях, связанных с направлением на специальные сборы, за время прохождения специальных сборов», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов РФ.
В частности, резервистам возместят их средний заработок, расходы на дорогу и на аренду жилья, они также получат командировочные. Во время самих сборов им будут платить оклад по воинской должности и месячный оклад, соответствующий воинскому званию, а в случае наличия оснований — коэффициенты за прохождение сборов в неблагоприятных или отдаленных районах.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, в котором говорится, что граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, могут направляться на сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения. Речь идет о россиянах, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве.