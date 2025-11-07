Преданный медицине и пациентам: ушел из жизни ученый из Башкирии Гайсар Мухамедьянов

В Уфе на 49-м году жизни ушел из жизни кандидат медицинских наук Гайсар Мухамедьянов. Об этом сообщил коллектив Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии.
Гайсар Саматович родился 16 апреля 1977 года в семье известных ученых и педагогов Самата Абдрахимовича и Галии Мухтаровны Мухамедьяновых. Вся жизнь Мухамедьянов была неразрывно связана с медициной.
Коллеги и ученики отмечают, что Гайсар Саматович был самоотверженным профессионалом высокого класса, безгранично преданным своему делу специалистом, готовым помогать людям.
— Служение медицине и забота о пациентах были для Гайсара Саматовича не просто работой, а истинным призванием всей жизни. Коллектив академии с глубоким прискорбием выражает искренние соболезнования родным и близким, — заявили в БАГСУ.
