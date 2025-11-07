На Украине начальника полиции, укравшего $400 тыс., нашли в палатке в лесу

Начальника отделения полиции в Дарницком районе Киева Юрия Рыбянского, который скрылся с изъятыми 400 тысячами долларов, обнаружили в палатке в лесу, пишет украинское издание «Страна».
По его данным, начальник отделения полиции на украденные деньги купил микроавтобус, зарядную станцию, палатку и продукты, а затем спрятался в лесу. Однако через три дня его обнаружили и задержали.
Издание уточняет, что у Юрия Рыбянского был доступ к арестованному имуществу. Он узнал, что в рамках одного из уголовных производств следователи инициировали арест 400 тысяч долларов. Деньги сложили в сейф, откуда их забрал Юрий Рыбянский.
Ранее сообщалось, что Юрий Рыбянский не явился на службу и перестал выходить на связь. Впоследствии его задержали в Ровненской области.