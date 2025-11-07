Лукашенко дал указания в отношении действий пограничников на границе с Литвой

6 ноября СМИ со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Миндаугаса Баярунаса сообщили, что Минск отказал Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву застрявшие в республике литовские фуры через КПП в районном центре Шальчининкай. При этом Баярунас не уточнил, по какой причине Белоруссия отказала в данной просьбе литовским властям.