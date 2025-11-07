Ричмонд
Лукашенко дал указания в отношении действий пограничников на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил выстроить работу на протяжении всей границы страны с Литвой. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил «Пул Первого».

Белорусский лидер дал соответствующие поручения после того, как председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов доложил ему о ситуации на границе.

— Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы, — передает Telegram-канал.

6 ноября СМИ со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Миндаугаса Баярунаса сообщили, что Минск отказал Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву застрявшие в республике литовские фуры через КПП в районном центре Шальчининкай. При этом Баярунас не уточнил, по какой причине Белоруссия отказала в данной просьбе литовским властям.

31 октября Лукашенко заявил, что США требовали от Белоруссии извиниться перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство страны. Он добавил, что в сложившейся ситуации не видит ни своей вины, ни вины белорусов.

