Губерниев обвинил Вяльбе в недопуске российских спортсменов к турнирам

«ФЛГР не предпринимала попыток договориться о допуске даже молодых спортсменов. Шанс допустить нашу молодежь был, надо было с ними разговаривать. Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».