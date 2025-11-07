Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев высказался о проблеме неосвоенных средств

Медведев: неосвоенные средства результат плохого планирования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Возврат в бюджет неосвоенных средств — это результат некачественной работы и плохого планирования, деньги не должны возвращаться в условиях крайне напряженного бюджета, заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в пятницу провел заседание программной комиссии «Единой России», где участники обсудили ход работы над федеральным бюджетом на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.

«По поводу тех денег, которые не осваиваются. Это некачественная работа тех, кто отвечает за соответствующие проекты. Надо обязательно максимально внимательно к этому относиться. А с тех, кто занимается распоряжением этими деньгами, спросить за то, что было сделано. Потому что в условиях крайне напряженного бюджета, когда деньги возвращаются неиспользованными, в большинстве случаев это результат бесхозяйственности. Есть, конечно, и какие-то иные вещи, но в целом это просто нерациональные траты и плохое планирование», — сказал Медведев.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше