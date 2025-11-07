Медведев высказался о проблеме неосвоенных средств

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Возврат в бюджет неосвоенных средств — это результат некачественной работы и плохого планирования, деньги не должны возвращаться в условиях крайне напряженного бюджета, заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу провел заседание программной комиссии «Единой России», где участники обсудили ход работы над федеральным бюджетом на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.
«По поводу тех денег, которые не осваиваются. Это некачественная работа тех, кто отвечает за соответствующие проекты. Надо обязательно максимально внимательно к этому относиться. А с тех, кто занимается распоряжением этими деньгами, спросить за то, что было сделано. Потому что в условиях крайне напряженного бюджета, когда деньги возвращаются неиспользованными, в большинстве случаев это результат бесхозяйственности. Есть, конечно, и какие-то иные вещи, но в целом это просто нерациональные траты и плохое планирование», — сказал Медведев.