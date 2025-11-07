Регистрация на демографический форум в Красноярске продлится до 12 ноября

Демографический форум пройдет в Красноярске 21 ноября при поддержке нацпроекта «Семья». На мероприятие можно зарегистрироваться до 12 ноября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
К участию приглашаются руководители органов власти и государственных учреждений, общественных и молодежных организаций, представители науки и бизнеса, средств массовой информации, а также активные многодетные родители. Всего ожидается более 600 участников из разных регионов страны.
«В центре внимания форума станет Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики Российской Федерации до 2036 года. Особое внимание будет уделено вопросам достижения целей национального проекта “Семья”: поддержке многодетных семей, созданию благоприятных условий для их развития и укрепления семейных ценностей», — рассказала министр социальной политики Ирина Пастухова.
Участники форума ознакомятся с результатами новейших научных исследований в области демографии, рассмотрят перспективы внедрения государственного и корпоративного демографического стандарта, обсудят вопросы сохранения здоровья населения. Итогом форума станет резолюция, в которую войдут новые решения в сфере демографической и семейной политики. Подробная информация доступна на официальном сайте форума.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.