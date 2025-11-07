Педагог из Соль-Илецка победила в конкурсе «Лучший наставник в Оренбуржье»

Победителем конкурса «Лучший наставник в Оренбуржье» стала Галина Руденкова из Соль-Илецка, сообщили в администрации городского округа. Конкурс проводился в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети».
Участникам предлагалось оставить заявку со своей фотографией. После модерации заявок победителей конкурса определило онлайн-голосование. Жители области, в том числе и соль-илечане, отдавали свои голоса за учителей, воспитателей детских садов, руководителей дошкольных учреждений, директоров школ, педагогов дополнительного образования и преподавателей.
Всего участие в конкурсе приняли почти 600 тыс. человек со всего региона. Среди тех, кто набрал наибольшее количество голосов, оказалась и педагог детского сада № 13 «Арбузенок» Галина Руденкова.
«Меня поддержали родители воспитанников, коллеги, друзья и знакомые. Хочу выразить свою огромную благодарность всем, кто голосовал и переживал за меня. Ваши добрые слова, советы и вера в меня, помогали в самые трудные моменты», — поделилась педагог.
Отметим, награждение победителей состоялось в областном молодежном центре. Дипломы и подарки участникам вручил исполняющий обязанности вице-губернатора области по внутренней политике Юрий Мироненко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.