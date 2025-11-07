В Орловской области прошел день открытых дверей центра занятости населения

Также специалист центра Любовь Замуруева познакомила людей с возможностями сервиса «Работа.ру», предоставляющим услуги по подбору персонала и поиску работы. Она рассказала об образовательных программах на портале «Работа России», о возможности повысить квалификацию по актуальным профессиям на рынке труда. Специалист центра Наталья Дьяконова провела занятие по финансовой грамотности на тему «Безопасность наших покупок». Она поделилась опытом работы с различными группами населения по финансовой грамотности.