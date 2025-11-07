В Орловской области прошел день открытых дверей центра занятости населения

День открытых дверей территориального центра занятости населения прошел в поселке городского типа Верховье в Орловской области. Его организовали для достижения целей нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации Верховского района.
Среди присутствующих на встрече были неработающие граждане. Им рассказали о возможностях, которые открывает национальный проект «Кадры». В ходе мероприятия руководитель центра занятости населения Светлана Карпунина провела экскурсию по организации, рассказала о направлениях деятельности учреждения.
Также специалист центра Любовь Замуруева познакомила людей с возможностями сервиса «Работа.ру», предоставляющим услуги по подбору персонала и поиску работы. Она рассказала об образовательных программах на портале «Работа России», о возможности повысить квалификацию по актуальным профессиям на рынке труда. Специалист центра Наталья Дьяконова провела занятие по финансовой грамотности на тему «Безопасность наших покупок». Она поделилась опытом работы с различными группами населения по финансовой грамотности.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.