Бывший депутат финского парламента намерен запросить убежище в России

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен объявил о своем намерении подать заявку на политическое убежище в России. Об этом сообщает финское издание Verkkouutiset.
— Бывший депутат партии «Истинные финны» и партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что собирается запросить политическое убежище в России, — говорится в материале.
Согласно информации издания, Туртиайнен, который известен своими пророссийскими взглядами, собирается переехать в РФ и планирует изучить русский язык. Политик поделился этой новостью во время участия в Ялтинском международном форуме, проходившем в Москве, пишет Verkkouutiset.
На прошлой неделе отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск выразил желание получить российский паспорт. Эррол Маск уже достаточно давно путешествует по России. По словам Маска-старшего, больше всего на него произвели неизгладимое впечатление Москва и Казань. Также ему очень понравился Суздаль. В Казани же он посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами «Ак Барс» и «Адмирал».