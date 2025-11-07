Бывший депутат финского парламента намерен запросить убежище в России

На прошлой неделе отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск выразил желание получить российский паспорт. Эррол Маск уже достаточно давно путешествует по России. По словам Маска-старшего, больше всего на него произвели неизгладимое впечатление Москва и Казань. Также ему очень понравился Суздаль. В Казани же он посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами «Ак Барс» и «Адмирал».