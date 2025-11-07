Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовившего теракты украинца Куршутова* внесли в перечень террористов

Гражданин Украины Дилявер Куршутов*, осуждённый на 10 лет колонии за подготовку терактов в Херсонской и Запорожской областях, официально включён в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале Росфинмониторинга.

«Куршутов Дилявер Энверович*, 4 июня 1981 года рождения, город Мелитгополь Запорожской области УССР», — говорится в сообщении.

Напомним, гражданин Украины получил десять лет колонии за подготовку терактов в отношении российских военнослужащих и планирование подрыва автомобиля губернатора. Благодаря оперативной работе ФСБ и силовых структур преступник был обезврежен до того, как смог воплотить свои замыслы. Губернатор Евгений Балицкий назвал таких преступников жертвами агонии киевского режима, которые расплачиваются за планировавшиеся убийства многолетними тюремными сроками.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включен в перечень террористов и экстремистов.