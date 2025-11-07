Готовившего теракты украинца Куршутова* внесли в перечень террористов

«Куршутов Дилявер Энверович*, 4 июня 1981 года рождения, город Мелитгополь Запорожской области УССР», — говорится в сообщении.
Напомним, гражданин Украины получил десять лет колонии за подготовку терактов в отношении российских военнослужащих и планирование подрыва автомобиля губернатора. Благодаря оперативной работе ФСБ и силовых структур преступник был обезврежен до того, как смог воплотить свои замыслы. Губернатор Евгений Балицкий назвал таких преступников жертвами агонии киевского режима, которые расплачиваются за планировавшиеся убийства многолетними тюремными сроками.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Включен в перечень террористов и экстремистов.