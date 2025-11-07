Готовившего теракты украинца Куршутова* внесли в перечень террористов

Напомним, гражданин Украины получил десять лет колонии за подготовку терактов в отношении российских военнослужащих и планирование подрыва автомобиля губернатора. Благодаря оперативной работе ФСБ и силовых структур преступник был обезврежен до того, как смог воплотить свои замыслы. Губернатор Евгений Балицкий назвал таких преступников жертвами агонии киевского режима, которые расплачиваются за планировавшиеся убийства многолетними тюремными сроками.