В Минобороны РФ объяснили, как будут платить резервистам на спецсборах

В частности, резервистам будет компенсирован их средний заработок, расходы на проезд (к военкомату, пункту сбора и обратно), аренду жилья, а также командировочные расходы. Во время самих сборов резервисты будут получать оклад по своей воинской должности и месячный оклад в зависимости от присвоенного воинского звания, говорится в проекте.