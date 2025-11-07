Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны РФ объяснили, как будут платить резервистам на спецсборах

В Министерстве обороны России разъяснили, каким образом будет осуществляться материальное обеспечение резервистов, призванных на специальные сборы. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства.

В Министерстве обороны России разъяснили, каким образом будет осуществляться материальное обеспечение резервистов, призванных на специальные сборы. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства.

В частности, резервистам будет компенсирован их средний заработок, расходы на проезд (к военкомату, пункту сбора и обратно), аренду жилья, а также командировочные расходы. Во время самих сборов резервисты будут получать оклад по своей воинской должности и месячный оклад в зависимости от присвоенного воинского звания, говорится в проекте.

Президент России Владимир Путин несколько дней назад подписал законы о круглогодичном призыве мужчин на военную службу и сборах резервистов для защиты критически важных объектов.

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, позволяющий призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года по указу главы государства. Согласно документу, военкоматы смогут выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате. «Вечерняя Москва» рассказала, что изменилось для призывников.