В Минобороны РФ объяснили, как будут платить резервистам на спецсборах

В Министерстве обороны России разъяснили, каким образом будет осуществляться материальное обеспечение резервистов, призванных на специальные сборы. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства.
В частности, резервистам будет компенсирован их средний заработок, расходы на проезд (к военкомату, пункту сбора и обратно), аренду жилья, а также командировочные расходы. Во время самих сборов резервисты будут получать оклад по своей воинской должности и месячный оклад в зависимости от присвоенного воинского звания, говорится в проекте.
Президент России Владимир Путин несколько дней назад подписал законы о круглогодичном призыве мужчин на военную службу и сборах резервистов для защиты критически важных объектов.
На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, позволяющий призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года по указу главы государства. Согласно документу, военкоматы смогут выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате. «Вечерняя Москва» рассказала, что изменилось для призывников.