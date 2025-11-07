Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным при условии наличия результатов по урегулированию конфликта после контактов.
«Если есть встреча, которая точно приведет к прекращению огня, Украина будет поддерживать те или иные форматы», — приводит слова Зеленского издание «РБК-Украина».
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава киевского режима пытается показать западным партнерам, что он «бравый вояка». Однако на деле Зеленский умудряется ставить условия России, при этом терпя поражение на поле боя и загоняя Украину во все более сложное положение.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что России нужно не временное перемирие, а устойчивый и долгосрочный мир, который обеспечить гарантии для безопасности страны и ее граждан.