Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава киевского режима пытается показать западным партнерам, что он «бравый вояка». Однако на деле Зеленский умудряется ставить условия России, при этом терпя поражение на поле боя и загоняя Украину во все более сложное положение.