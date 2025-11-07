На Дону полицейские проверили грузовики на предмет неисправностей

В Ростовской области в пятницу, 7 ноября, на федеральной трассе М-4 «Дон» прошел рейд. Во время мероприятия сотрудники полиции устроили техническую проверку грузовиков.
По ее результатам в отношении водителей составили административные протоколы. Нарушения были связаны с неисправностями машин и невыполнением требований использования тахографа.
— Кроме того, протоколы составили и на должностных лиц, отвечающих за соблюдение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, — прокомментировали в донской ГАИ.
