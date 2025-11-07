Ричмонд
На Дону полицейские проверили грузовики на предмет неисправностей

В Ростовской области на федеральной трассе «Дон» сотрудники ГАИ устроили рейд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в пятницу, 7 ноября, на федеральной трассе М-4 «Дон» прошел рейд. Во время мероприятия сотрудники полиции устроили техническую проверку грузовиков.

По ее результатам в отношении водителей составили административные протоколы. Нарушения были связаны с неисправностями машин и невыполнением требований использования тахографа.

— Кроме того, протоколы составили и на должностных лиц, отвечающих за соблюдение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, — прокомментировали в донской ГАИ.

