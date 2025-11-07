В Новосибирской области обновили 13 объектов культуры

Мероприятия по обновлению 13 объектов культуры выполнили в этом году в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Эти и другие предварительные итоги реализации нацпроекта «Семья» обсудили на совещании под председательством первого замгубернатора области Юрия Петухова.
Специалисты завершили первый этап капитального ремонта Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и детской музыкальной школы Искитима, обновили культурно-досуговый комплекс в Куйбышеве, оснастили музеи Татарского и Венгеровского районов и Новосибирский драматический театр. Также в регионе продолжается обновление библиотек. С начала года уже открыты шесть модельных муниципальных библиотек.
«Реализация нацпроекта “Семья”, федеральных и региональных программ направлена на обеспечение доступности объектов культуры для жителей региона, в том числе в малых населенных пунктах. Эти объекты особенно важны для жителей областного центра и районов Новосибирской области. Они обеспечивают возможности для творческого развития и самореализации новосибирцев. Поэтому исполнение всех намеченных планов по этому направлению должно быть приоритетной задачей», — отметил Юрий Петухов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.