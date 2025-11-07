В Новосибирской области обновили 13 объектов культуры

«Реализация нацпроекта “Семья”, федеральных и региональных программ направлена на обеспечение доступности объектов культуры для жителей региона, в том числе в малых населенных пунктах. Эти объекты особенно важны для жителей областного центра и районов Новосибирской области. Они обеспечивают возможности для творческого развития и самореализации новосибирцев. Поэтому исполнение всех намеченных планов по этому направлению должно быть приоритетной задачей», — отметил Юрий Петухов.