Почему от ВПЧ вакцинируют именно 11-летних девочек, рассказали в Минздраве

По словам Инны Карабан, ярким примером успешной борьбы с ВПЧ служит Австралия, где за более чем 20 лет массовой вакцинации мальчиков и девочек заболеваемость раком шейки матки практически исчезла. «Сейчас в “ТикТоке” и других социальных сетях много обсуждений по теме ВПЧ. Врачи подтверждают важность вакцинации: не имеет значения, какая именно вакцина используется — все они доказали свою эффективность. Однако в комментариях мамы часто пишут, что не поведут своих детей на прививку, так как думают, что потом дочери им не скажут спасибо. Но на самом деле, благодаря вакцинации, дети защищены от болезни, и позже им скажут спасибо уже за это. Когда существуют методы профилактики, даже не стоит сомневаться», — обратила она внимание.