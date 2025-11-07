Второе поражение: «Автомобилист» проиграл астанинскому «Барысу» в матче КХЛ

Первые две шайбы прилетели в ворота шоферов. Затем уральцам удалось сравнять счет — голами отличились Кертис Волк (32-я минута) и Александр Шаров (41). В овертайме соперникам все же удалось забросить решающую шайбу. По итогам матча «Автомобилист» (31 очко) располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.