Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартира Оззи Осборна в Западном Голливуде продаётся за 2,3 млн долларов

В Западном Голливуде, Калифорния, на продажу выставлена квартира британского рок-музыканта Оззи Осборна стоимостью 2,3 миллиона долларов. Об этом сообщило издание New York Post. Семья Осборна приобрела объект в 2022 году за 2,2 млн.

Источник: Life.ru

Площадь квартиры составляет около 111 квадратных метров, в ней одна спальня с выходом на террасу и два санузла, один из которых соединён с ванной комнатой. Кухня оформлена мраморным полом, гостиная просторная, с окнами в пол и балконом. Жильё расположено на 10-м этаже охраняемого здания с консьержем, спортзалом, открытым бассейном, паровой баней и дополнительными кладовыми для жильцов.

До этого жильё сдавалось в аренду: в феврале 2024 года месячная стоимость аренды составляла 9,5 тысячи долларов. Семья Осборна ранее владела ещё одной квартирой в этом же здании, которую продала в октябре 2024 года за 4,4 миллиона долларов. Новая квартира теперь доступна на рынке недвижимости.

Напомним, что 22 июля британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Семья артиста подтвердила его смерть, причиной стали острый инфаркт миокарда и остановка сердца. В качестве сопутствующих факторов были указаны ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией. За две недели до смерти Осборн дал свой последний концерт в составе легендарной группы Black Sabbath, видео с которого активно распространяются в Сети.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.