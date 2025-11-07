Квартира Оззи Осборна в Западном Голливуде продаётся за 2,3 млн долларов

Площадь квартиры составляет около 111 квадратных метров, в ней одна спальня с выходом на террасу и два санузла, один из которых соединён с ванной комнатой. Кухня оформлена мраморным полом, гостиная просторная, с окнами в пол и балконом. Жильё расположено на 10-м этаже охраняемого здания с консьержем, спортзалом, открытым бассейном, паровой баней и дополнительными кладовыми для жильцов.
До этого жильё сдавалось в аренду: в феврале 2024 года месячная стоимость аренды составляла 9,5 тысячи долларов. Семья Осборна ранее владела ещё одной квартирой в этом же здании, которую продала в октябре 2024 года за 4,4 миллиона долларов. Новая квартира теперь доступна на рынке недвижимости.
Напомним, что 22 июля британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Семья артиста подтвердила его смерть, причиной стали острый инфаркт миокарда и остановка сердца. В качестве сопутствующих факторов были указаны ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией. За две недели до смерти Осборн дал свой последний концерт в составе легендарной группы Black Sabbath, видео с которого активно распространяются в Сети.
