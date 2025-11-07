Квартира Оззи Осборна в Западном Голливуде продаётся за 2,3 млн долларов

Площадь квартиры составляет около 111 квадратных метров, в ней одна спальня с выходом на террасу и два санузла, один из которых соединён с ванной комнатой. Кухня оформлена мраморным полом, гостиная просторная, с окнами в пол и балконом. Жильё расположено на 10-м этаже охраняемого здания с консьержем, спортзалом, открытым бассейном, паровой баней и дополнительными кладовыми для жильцов.