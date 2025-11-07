Освобожденный из украинского военкомата водитель Джоли вышел на связь

Водитель и охранник голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков записал первый видеоролик после освобождения из местного территориального центра комплектования (ТЦК) и рассказал о своем состоянии.
— Друзья, не разводите панику, все в порядке, все нормально. Расскажу, кому будет интересно, позднее. А так — всем спасибо за поддержку. Ничего страшного не случилось, — сообщил украинец в видео, опубликованном в его личном блоге.
При этом мужчина не уточнил, придется ли ему проходить военную службу, передает ТАСС.
6 ноября украинские СМИ сообщили, что Пищиков перестал выходить на связь после того, как его забрали в местный территориальный центр комплектования. Позднее выяснилось, что мужчину поймали и держали запертым в подвале, несмотря на справку о заболевании спины. При этом украинец пожертвовал миллионы на нужды украинских войск и отдал им свой автомобиль.
7 ноября СМИ сообщили, что визит Джоли на Украину «едва не перерос в хаос» после того, как ее водитель привлек внимание военных вербовщиков на КПП в нескольких часах езды к северу от их первой остановки в Николаеве. По данным журналистов, эта история разгневала украинское руководство, которое не знало, что знаменитость прилетела в страну.