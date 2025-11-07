Освобожденный из украинского военкомата водитель Джоли вышел на связь

7 ноября СМИ сообщили, что визит Джоли на Украину «едва не перерос в хаос» после того, как ее водитель привлек внимание военных вербовщиков на КПП в нескольких часах езды к северу от их первой остановки в Николаеве. По данным журналистов, эта история разгневала украинское руководство, которое не знало, что знаменитость прилетела в страну.