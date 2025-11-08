Российские пенсионеры получат январские пенсии досрочно

По ее словам, с учетом продолжительных январских праздников пенсию в повышенном размере за первый месяц 2026 года большинство граждан получат 30 декабря — в последний рабочий день уходящего года.
Депутат напомнила, что подобная практика применяется регулярно: все выплаты, приходящиеся на праздничные дни, переводятся досрочно. В этом году новогодние каникулы продлятся с 1 по 11 января, поэтому пенсии, пособия и другие виды соцподдержки будут перечислены заранее.
Таким образом, в декабре пенсионеры получат два начисления — за последний месяц 2025 года и за январь 2026-го. Это касается всех категорий получателей: страховых, социальных и военных пенсий.
Кроме того, с января страховые пенсии для работающих и неработающих граждан проиндексируют на 7,6 процента. По данным Социального фонда России, повышение затронет более 38 миллионов человек. В результате средний размер страховой пенсии увеличится почти на две тысячи рублей и составит 27,7 тысячи.