Более 30 медалей завоевала сборная Красноярского края на «Абилимпиксе»

Сборная Красноярского края завоевала 34 медали на национальном чемпионате «Абилимпикс», который проходил в Москве с 30 октября по 2 ноября в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Край представляли 58 участников в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты. По итогам соревнований команда завоевала 8 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей.
«Команда края в очередной раз подтвердила свой звездный статус и вновь оказалась в пятерке сильнейших по России. Выражаю огромную благодарность всем наставникам, педагогам, экспертам, которые помогали ребятам готовиться к соревнованиям», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.
Кубком и дипломом за лучший региональный центр развития движения «Абилимпикс» была отмечена команда края и отдельно руководитель учреждения Оксана Батынская.
Всего в национальном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие более тысячи конкурсантов: учащиеся школ в возрасте от 14 лет, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.