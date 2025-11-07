Косиняк-Камыш заявил о развертывании Польшей американских систем MEROPS

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна развертывает на своей восточной границе системы противодействия беспилотникам MEROPS.
«Американские системы противодействия беспилотникам MEROPS уже в Польше! Системы развертываются вдоль восточного фланга НАТО», — написал Владислав Косиняк-Камыш в соцсети.
По его словам, соответствующая мера позволит повысить возможности по обнаружению и противодействию БПЛА. Министр добавил, что сейчас ведется интенсивная подготовка польских военных для обслуживания MEROPS.
Ранее замминистра госактивов Конрад Голота заявил, что в Польше строятся три завода по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов.