Прогноз очень сильной магнитной бури может оказаться неактуальным

«По состоянию на 20:00 по московскому времени космическими средствами слежения не зарегистрировано прихода к Земле двух облаков плазмы, выброс которых с Солнца наблюдался после двух сильных вспышек, произошедших во второй половине 5 ноября и в ночь на 6 ноября. Моделью WSA ENLIL (основной мировой инструмент для расчета и прогноза движения солнечного ветра и выбросов массы) по результатам анализа событий был сформирован прогноз на исключительно сильный удар по Земле сегодня, в пятницу, 7 ноября, который должен быть дополнительно отягощен воздействием на планету быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры. Вопрос о причинах отсутствия прихода плазменных облаков остается открытым», — говорится в сообщении.