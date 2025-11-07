Ричмонд
«Салават Юлаев» проиграл на выезде нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:1

«Салават Юлаев» проиграл 0:1 «Нефтехимику» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 ноября, в Нижнекамске «Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечил Евгений Митякин (забросил шайбу в ворота соперников на восьмой минуте матча).

«СЮ» после 23 игр с 20 очками занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в понедельник — 10 ноября. Команда схлестнется в столице Башкирии с тольяттинской «Ладой».

