«Салават Юлаев» проиграл на выезде нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:1

Сегодня, 7 ноября, в Нижнекамске «Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечил Евгений Митякин (забросил шайбу в ворота соперников на восьмой минуте матча).
«СЮ» после 23 игр с 20 очками занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в понедельник — 10 ноября. Команда схлестнется в столице Башкирии с тольяттинской «Ладой».
