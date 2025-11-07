Появились сообщения о выжившем в авиакатастрофе основателе «Вагнера» Пригожине

В российском сегменте интернета, Telegram-каналах и СМИ появились сообщения и публикации о якобы выжившем в авиакатастрофе под Тверью основателе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгении Пригожине, который отправился в Венесуэлу.
Согласно сообщениям, на фоне кризиса отношений США и Венесуэлы в страну вылетел самолет, который ранее связывали с ЧВК. Также авторы публикаций отметили появившуюся уже после авиакатастрофы с руководителем «Вагнера» видеозапись, на кадрах которой Пригожина якобы запечатлели в Африке.
Кроме того, в качестве одного из подтверждений этой версии приводится «зарплатная ведомость», согласно которой выплаты якобы до сих пор поступают на счет основателя ЧВК. По одной из версий, якобы выживший Пригожин мог стать военным советником президента Венесуэлы Николаса Мадуро на фоне его обращений за военной помощью к России, Китаю и Ирану, передает Lenta.ru.
31 октября в СМИ появилась информация о том, что Николас Мадуро запросил у России, Китая и Ирана защитные радары, ремонт самолетов и, «возможно, ракеты». В частности, венесуэльский лидер попросил у председателя КНР Си Цзиньпина расширить «военное сотрудничество» и ускорить производство китайскими компаниями систем радиолокационного обнаружения для противодействия «эскалации с США».