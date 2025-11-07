Генерал Андрей Гнатов, глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил, что все решения относительно Красноармейска (украинское название — Покровск) будут приниматься военным руководством, и результаты будут озвучены. Об этом сообщают украинские СМИ.
— Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат. Сейчас лишняя информация публично точно не будет способствовать выполнению нашими бойцами задач, — приводит его слова РБК со ссылкой на материал.
Тем не менее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается в срочном порядке уехать из страны из-за бедственного положения украинской армии в Красноармейске и Купянске.
Украинские солдаты признают, что не смогут удержать Красноармейск. В беседе с французской газетой офицер украинской армии на условиях анонимности заявил, что взятие города солдатами ВС РФ является вопросом «максимум» двух недель.
При этом сам город является одним из ключевых населенных пунктов для ВСУ. Сейчас город находится в практически полностью замкнутом кольце. Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что странам Запада, которые оказывают поддержку Украине, стоит готовиться к полному коллапсу фронта после того, как российская армия возьмет Красноармейск.