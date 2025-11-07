«Большие бюджеты — не главное». Обладатель Гран-при «Лiстапада» о сильной истории и победе регионального кино

«Для нас большая честь и ответственность быть здесь, потому что мы — начинающие кинематографисты — представляем не только себя, но и свою малую родину — Северную Осетию. Победа на фестивале — приятный сюрприз и ответственность, которая не даст нам в будущем опускать планку. Это также хорошая мотивация для регионального кино и молодых кинематографистов, которые, возможно, поймут: чтобы рассказывать истории, не всегда нужны большие бюджеты и дорогие камеры, нужно всего лишь желание, вера и история, которой ты хочешь поделиться со зрителем», — не стал скрывать эмоций Заур Цогоев.