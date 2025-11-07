«Большие бюджеты — не главное». Обладатель Гран-при «Лiстапада» о сильной истории и победе регионального кино

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатель Гран-при XXXI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» североосетинский режиссер Заур Цогоев поделился с журналистами впечатлениями после победы и рассказал, как снимался его фильм, передает корреспондент БЕЛТА.
Гран-при «Золата Лiстапада» получил североосетинский фильм «Охотник».
«Для нас большая честь и ответственность быть здесь, потому что мы — начинающие кинематографисты — представляем не только себя, но и свою малую родину — Северную Осетию. Победа на фестивале — приятный сюрприз и ответственность, которая не даст нам в будущем опускать планку. Это также хорошая мотивация для регионального кино и молодых кинематографистов, которые, возможно, поймут: чтобы рассказывать истории, не всегда нужны большие бюджеты и дорогие камеры, нужно всего лишь желание, вера и история, которой ты хочешь поделиться со зрителем», — не стал скрывать эмоций Заур Цогоев.
Он добавил, что приехал в Беларусь в первый раз, и белорусская земля оказалась настолько же гостеприимной, как и кавказская. В Минске, по словам режиссера, прекрасная архитектура и очень душевные люди.
Съемки фильма «Охотник» шли около 20 дней в живописных местах Северной Осетии, во многих из них съемочная команда побывала впервые. «В среднем путь до локации занимал 1,5 часа. Самое сложное — работа с животными и психологическое давление, которое тебя не отпускает. Мы были ограничены во времени, потому что снимали практически без света. Не знаю, какими кондициями надо обладать, чтобы поднимать в горы светобазу, поэтому сьемки проходили аскетично», — признался режиссер. За время подготовки ему пришлось пообщаться с большим количеством охотников и изучить много материала, чтобы фильм получился убедительным.
По словам Заура Цогоева, фильм «Охотник» — это собирательная история, вдохновленная рассказом писателя Коста Хетагурова «Охота на туров», написанным еще в XIX веке. «Охота — немного мистическая вещь, у охотников много разных привычек и ритуалов, которые сохраняются на Кавказе по сей день. Но сегодня ненасытный человек зачастую забывает, что от природы нельзя брать больше, чем тебе нужно, ведь тогда она тебя накажет и каждый получит то, что заслужил. Примерно эти мысли мы хотели передать в нашем кино», — подытожил режиссер. -0-
Фото Андрея Синявского.