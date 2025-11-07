Орбан назвал две страны на Западе, выступающие за мир на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал две страны на Западе, которые продолжают выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине. По словам политика, ими являются Соединенные Штаты и «маленькая Венгрия в Европе».
Орбан также заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить клад, который Венгрия может внести в мирные переговоры по Украине.
«Мы также намерены обсудить вопрос Украины и того, какой вклад Венгрия может внести в мирные усилия», — подчеркнул премьер-министр перед началом контактов с американским лидером.
Напомним, что Виктор Орбан прибыл в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Президент США лично встретил главу венгерского правительства у входа в здание, назвав политика «великим лидером».