Минобороны РФ уточнило порядок пребывания в мобилизационном резерве

Также в оборонном ведомстве разъяснили, каким образом будет осуществляться материальное обеспечение резервистов, призванных на специальные сборы. Так, резервистам будет компенсирован их средний заработок, расходы на проезд (к военкомату, пункту сбора и обратно), аренду жилья, а также командировочные расходы. Кроме того, во время самих сборов резервисты будут получать оклад по своей воинской должности и месячный оклад в зависимости от присвоенного звания.