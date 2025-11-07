Минобороны РФ уточнило порядок пребывания в мобилизационном резерве

Министерство обороны РФ уточнило правила нахождения граждан в мобилизационном резерве. Об этом говорится в проекте правительственного документа, представленном оборонным ведомством.
В документе предлагается дополнить пункт 41 о порядке пребывания граждан в мобилизационном резерве новым абзацем, который указывает, что резервистов направляют на специальные сборы для «обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации».
Также в оборонном ведомстве разъяснили, каким образом будет осуществляться материальное обеспечение резервистов, призванных на специальные сборы. Так, резервистам будет компенсирован их средний заработок, расходы на проезд (к военкомату, пункту сбора и обратно), аренду жилья, а также командировочные расходы. Кроме того, во время самих сборов резервисты будут получать оклад по своей воинской должности и месячный оклад в зависимости от присвоенного звания.
13 октября появилась информация, что правительство РФ одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами России. Их предложили привлекать для выполнения задач во время контртеррористических операций.