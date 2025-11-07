Ричмонд
Трамп заявил, что обсудил с Орбаном возможность встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 ноября, назвал очень хорошими шансы на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште.

— Всегда есть шанс. Очень хороший шанс, — высказался американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он подчеркнул, что возможность проведения российско-американского саммита на высшем уровне в Будапеште продолжает обсуждаться. Также Трамп заявил, что Орбан считает, что сторонам удастся добиться завершения конфликта на Украине в «не столь отдаленном будущем», передает ТАСС.

В тот же день Орбан заявил, что встреча президентов России и США в Будапеште может пройти спустя несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса. После этого, по словам венгерского премьера, в зависимости от согласия стран, могут последовать прекращение огня и заключение мирного соглашения.

31 октября Виктор Орбан заявил, что страны Евроссоюза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению. По его словам, «тот, кто поддерживает Киев, — поддерживает войну».

