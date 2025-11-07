Вполне комфортная осень — немного солнца, немного тепла: В Молдове — до + 11, и уже скоро наступит сезон дождей

В Кишиневе в субботу, днем +11, ветер всего 3−7 км/час. Облачно. Ночью +5, возможны небольшие ливни.
В прошлом году в столице в этот день было +12 градусов. Почти как под копирку.
На юге Молдовы днем +15, ночью + 8. Облачно.
На севере станы днем +10, ночью +3, облачно и немного ветренее, если можно так сказать — 18 км/час.
К воскресенью на всей территории Молдовы ожидаются дожди. При таком тепле опять пойдут грибы…
