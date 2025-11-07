Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Вполне комфортная осень — немного солнца, немного тепла: В Молдове — до + 11, и уже скоро наступит сезон дождей

Какой будет погода в Молдове в субботу, 8 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе в субботу, днем +11, ветер всего 3−7 км/час. Облачно. Ночью +5, возможны небольшие ливни.

В прошлом году в столице в этот день было +12 градусов. Почти как под копирку.

На юге Молдовы днем +15, ночью + 8. Облачно.

На севере станы днем +10, ночью +3, облачно и немного ветренее, если можно так сказать — 18 км/час.

К воскресенью на всей территории Молдовы ожидаются дожди. При таком тепле опять пойдут грибы…

Почему в Кишиневе закрывают «Русский дом», который сделал для Молдовы хорошего больше, чем власти Молдовы за 4 года: «Там никогда не обсуждались какие-то политические процессы, включая выборы!».

«То, что прозвучало на заседании правительства со слов министра культуры — это ложь, — это не соответствует действительности» (далее…).

Феномен: Пенсионерам дешевле уехать на зимовку в Европу, чем платить огромные деньги за отопление дома, в Молдове.

Отключат газ, закрывают дома и улетают к детям в Испанию, Италию, Грецию (далее…).

У фермеров по всей Молдове конфискуют сельхозтехнику и имущество за долги: «Нас лишают последнего, будто мы преступники».

В министерстве сельского хозяйства знают об этой проблеме, с которой столкнулись тысячи фермеров, но решения у властей для них нет [видео] (далее…).