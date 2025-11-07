Ричмонд
Трамп заявил, что Орбан очень хорошо знает и понимает Путина

Дональд Трамп прокомментировал взаимоотношения Владимира Путина и Виктора Орбана.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень хорошо знает и понимает президента Российской Федерации Владимира Путина. Такое заявление сделал лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с главой венгерского правительства в пятницу, 7 ноября.

«Он (Орбан — прим. ред.) понимает Путина и очень хорошо его знает», — отметил Трамп в ходе начала встречи.

Напомним, что Виктор Орбан прибыл в Белый дом, где проходят переговоры представителей Венгрии и США. Трамп также лично встречал премьер-министра у входа в здание резиденции американского президента.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, который оценил вероятность его встречи с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, она остается очень высокой.

