Трамп заявил, что Орбан очень хорошо знает и понимает Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень хорошо знает и понимает президента Российской Федерации Владимира Путина. Такое заявление сделал лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с главой венгерского правительства в пятницу, 7 ноября.
«Он (Орбан — прим. ред.) понимает Путина и очень хорошо его знает», — отметил Трамп в ходе начала встречи.
Напомним, что Виктор Орбан прибыл в Белый дом, где проходят переговоры представителей Венгрии и США. Трамп также лично встречал премьер-министра у входа в здание резиденции американского президента.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, который оценил вероятность его встречи с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, она остается очень высокой.