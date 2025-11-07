Запретили ввоз велосипедов и книг. Гаспарян об абсурдных и нелепых санкциях Запада

Давление Запада на Беларусь и Россию и объявление об очередном пакете санкций никого уже не пугают. Политолог отметил, что эти меры не действуют на наши дружественные страны. «Во-первых, к этом уже все привыкли. Во-вторых, для меня это очень странно, потому что мне всегда казалось, что в просвещенной Европе все-таки университеты есть, и там учили экономистов каких-то. И эти экономисты, наверное, имеют какое-то отношение к политике. Они могли бы объяснить, что санкции — это всегда двусторонняя история. Но на наших глазах все происходит по принципу “сгорел сарай, гори и хата”. Это всегда очень неожиданно, потому что нельзя заложиться на предельную глупость. В последний пакет (санкций. — Прим. БЕЛТА) они запретили, в частности, ввоз в Россию велосипедов. Это, конечно, все прикольно, но во времена моего детства у нас были отечественные велосипеды, и что-то никто не страдал», — подчеркнул Армен Гаспарян.