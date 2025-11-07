Запретили ввоз велосипедов и книг. Гаспарян об абсурдных и нелепых санкциях Запада

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции — это всегда двусторонний процесс, а в России и Беларуси к ним уже привыкли. Таким мнением на YouTube-канале БЕЛТА в проекте «В теме» поделился член Общественной палаты Российской Федерации, телерадиоведущий, политолог Армен Гаспарян.
Давление Запада на Беларусь и Россию и объявление об очередном пакете санкций никого уже не пугают. Политолог отметил, что эти меры не действуют на наши дружественные страны. «Во-первых, к этом уже все привыкли. Во-вторых, для меня это очень странно, потому что мне всегда казалось, что в просвещенной Европе все-таки университеты есть, и там учили экономистов каких-то. И эти экономисты, наверное, имеют какое-то отношение к политике. Они могли бы объяснить, что санкции — это всегда двусторонняя история. Но на наших глазах все происходит по принципу “сгорел сарай, гори и хата”. Это всегда очень неожиданно, потому что нельзя заложиться на предельную глупость. В последний пакет (санкций. — Прим. БЕЛТА) они запретили, в частности, ввоз в Россию велосипедов. Это, конечно, все прикольно, но во времена моего детства у нас были отечественные велосипеды, и что-то никто не страдал», — подчеркнул Армен Гаспарян.
Он добавил, что иногда принимаемые против членов Союзного государства экономические меры с точки зрения здравомыслящего человека кажутся нелепыми. Например, ЕС запретил ввоз в Россию военно-политических книг. «Я когда это узнал, подумал: “Господи, вы бы какого-нибудь ветерана “холодной войны” опросили бы, и он бы вам сказал, что наоборот, если русские хотят покупать, пусть покупают, мы через эти книги будем на них влиять”. А они берут это и блокируют», — не без улыбки говорит политолог.
Даже несмотря на подобные моменты, которые заставляют обывателя смеяться над санкциями, они все же доставляют немало неудобств, в частности, российским и белорусским компаниям, для которых часть рынков сбыта закрылась. Есть ли финиш у этой марафонской дистанции абсурда? «Видимо, должна полностью поменяться политическая элита европейская, которая перестанет закладываться на эту всю ахинею (глупость), будет исходить из какой-то прагматики, но пока я не вижу, кто этим будет заниматься. А у них вся ставка сделана только на санкции», — отметил Армен Гаспарян. -0-