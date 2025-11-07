Дмитрий Медведев: «Единая Россия» добьется увеличения бюджетного финансирования социально значимых направлений

«Это безусловный приоритет не только для нашей партии, а вообще для всей нашей страны. В ближайшие три года нужно увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта. Прежде всего, речь идёт о раненых. Это можно сделать разными способами, включая бюджетные гранты, фонд “Защитники Отечества”, а также по линии учреждений, которые занимаются медицинской помощью. Такие медицинские услуги должны быть абсолютно доступны для участников спецоперации», — подчеркнул Дмитрий Медведев.