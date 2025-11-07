Дмитрий Медведев: «Единая Россия» добьется увеличения бюджетного финансирования социально значимых направлений

«Единая Россия» добьётся увеличения финансирования социально значимых направлений при рассмотрении бюджета во втором чтении, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Он перечислил сферы, требующие приоритетной поддержки: социальная газификация, капремонт школ и поддержка участников СВО.
«Первый момент касается средств, выделенных на социальную газификацию. Есть параметры текущего года. Желательно в этих параметрах оставаться или двигаться к их увеличению, поскольку это очень важный проект. Он был сформирован нашей партией и поддержан президентом», — отметил Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии.
Он подчеркнул: важно не допускать даже временного снижения финансирования программы капитального ремонта школ. Планируется что к 2028 году объём выделяемых на нее средств увеличится в два раза. Кроме того, необходимо выделить дополнительные ресурсы на обеспечение населения бесплатными и льготными лекарствами. Особенно важно предоставить эту меру поддержки пациентам, лечение которых требует дорогостоящих медикаментов.
Еще одно важное направление — финансовое обеспечение ремонта и строительства дорог Кроме того, должны быть выделены дополнительные средства на развитие села.
«Речь идёт о приоритетных направлениях малого агробизнеса, льготном кредитовании аграрных товаропроизводителей, о субсидировании логистики сельхозпродукции и продовольствия, особенно в части, касающейся экспорта», — рассказал Дмитрий Медведев.
Одной из важнейших задач председатель партии назвал поддержку участников спецоперации и членов их семей. Особенно когда речь идет о лечении и реабилитации раненых.
«Это безусловный приоритет не только для нашей партии, а вообще для всей нашей страны. В ближайшие три года нужно увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта. Прежде всего, речь идёт о раненых. Это можно сделать разными способами, включая бюджетные гранты, фонд “Защитники Отечества”, а также по линии учреждений, которые занимаются медицинской помощью. Такие медицинские услуги должны быть абсолютно доступны для участников спецоперации», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
По словам секретаря Генсовета Владимира Якушева, партия принимала активное участие в подготовке федерального бюджета на 2026−2028 годы. Законопроект прошел первое чтение и в целом обеспечивает финансирование всех социально значимых расходов. Тем не менее, во время второго чтения единороссы собираются предложить изменения, обеспечивающие дополнительные средства на социально важные направления.
Поправки «Единой России» предусматривают увеличение социально значимых расходов с 5,7 до 5,9 триллионов рублей, — сообщил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров. Так, предлагается дополнительно выделить 100 миллиардов рублей на строительство региональных дорог, 2,2 миллиарда рублей — на капремонт школ, изыскать дополнительные средства на обеспечение препаратами 190 тысяч пациентов с тяжёлыми заболеваниями, в том числе увеличить поддержку больных сахарным диабетом.