Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил, что для Венгрии сделает исключение по российской нефти

Трамп заявил, что США рассматривают вопрос об исключении для Венгрии по закупкам российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты могут сделать исключение для Венгрии по закупкам российской нефти. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме 7 ноября.

«Да, мы рассматриваем это, потому что им (Венгрии — прим. ред.) очень трудно получать нефть и газ из других районов. И поэтому у них сложная проблема», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Венгрия является большой и великой страной, однако у нее нет выходов к морю и портов, куда могла бы доставляться нефть из США. Поэтому американская администрация продолжает рассматривать данный вопрос.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов в Белом доме о том, стоит ли «позволить Венгрии» закупать российскую нефть.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше