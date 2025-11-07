Трамп допустил, что для Венгрии сделает исключение по российской нефти

Соединенные Штаты могут сделать исключение для Венгрии по закупкам российской нефти. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме 7 ноября.
«Да, мы рассматриваем это, потому что им (Венгрии — прим. ред.) очень трудно получать нефть и газ из других районов. И поэтому у них сложная проблема», — отметил американский лидер.
Трамп подчеркнул, что Венгрия является большой и великой страной, однако у нее нет выходов к морю и портов, куда могла бы доставляться нефть из США. Поэтому американская администрация продолжает рассматривать данный вопрос.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов в Белом доме о том, стоит ли «позволить Венгрии» закупать российскую нефть.