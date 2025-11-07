Умер режиссер Ли Тамахори, снявший фильм про Джеймса Бонда

СИДНЕЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший фильм о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (Die Another Day, 2002), умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand (RNZ).
Тамахори умер дома в окружении близких, говорится в сообщении семьи режиссера, которое приводит радиостанция.
Режиссер дебютировал в кино, сняв фильм «Когда-то были воинами» (Once Were Warriors, 1994). Международное признание Тамахори получил благодаря фильму про Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас», а также кинокартинам «Скала Малхолланд» (Mulholland Falls, 1995) и «Двойник дьявола» (The Devil’s Double, 2011).
Ли Тамахори родился в 1950 году в Веллингтоне в Новой Зеландии. Всего режиссер снял 16 фильмов.