Умер режиссер Ли Тамахори, снявший фильм про Джеймса Бонда

СИДНЕЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший фильм о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (Die Another Day, 2002), умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand (RNZ).