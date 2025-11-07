Археологи нашли в Иордании ритуальный ландшафт возрастом 5500 лет

Международная группа археологов из Копенгагенского университета обнаружила в пустынной местности на юге Иордании крупный ритуальный комплекс, возраст которого составляет около 5500 лет. Об этом сообщает Good News Network.
Ученые предполагают, что этот комплекс был возведен обществом, переживавшим серьезный кризис, и стал средством объединения древних людей перед лицом экологических и социальных проблем.
Исследователи нашли более 95 погребальных сооружений (дольменов), стоячие камни и мегалитические конструкции. Анализ показал, что этот комплекс не предназначался для постоянного проживания — у сооружений отсутствовали крыши и очаги, что делало их непригодными для жизни в жестких условиях пустыни.
Согласно данным ученых, сооружения были построены после упадка энеолитической культуры (4500−3500 гг. до н.э.), известной своими медными артефактами и богатой символикой. Археологические и экологические исследования указывают на начало засушливого периода, который привел к разрыву торговых связей и исчезновению традиционных ремесел.
Комплекс, вероятно, служил местом сбора для разрозненных групп, которые собирались для проведения ритуалов, связанных с загробной жизнью, и других общественных мероприятий, говорится в материале.
