Археологи нашли в Иордании ритуальный ландшафт возрастом 5500 лет

Исследователи нашли более 95 погребальных сооружений (дольменов), стоячие камни и мегалитические конструкции. Анализ показал, что этот комплекс не предназначался для постоянного проживания — у сооружений отсутствовали крыши и очаги, что делало их непригодными для жизни в жестких условиях пустыни.