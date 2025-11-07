Названы самые популярные направления у российских туристов на Новый год

Встретить будущий Новый год в путешествии планируют порядка 10 млн россиян, сообщил ранее RT. Поездки туристы планируют совершать не только за рубеж, но и внутри страны: популярны горнолыжные курорты, Сочи, Санкт-Петербург, Казань. До праздника в путешествия отправляются 40% туристов, остальные — после новогодней ночи.