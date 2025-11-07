Ричмонд
Названы самые популярные направления у российских туристов на Новый год

Российские туристы стали чаще путешествовать во Вьетнам, Китай и Мальдивы.

Источник: Комсомольская правда

Российские путешественники стали чаще отправляться в страны Азии на Новый год, вместо привычной ранее Европы. Об этом заявил в беседе с «РИАМО» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— К примеру, на Новый год выездной поток вырос на 30%. Это уже не Европа, а преимущественно Юго-Восточная Азия — Вьетнам, Китай, Мальдивы. Страны СНГ тоже прибавили, — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что наиболее открытыми для российских туристов в Европе, с точки зрения оформления виз, остаются Греция, Италия и Испания.

Встретить будущий Новый год в путешествии планируют порядка 10 млн россиян, сообщил ранее RT. Поездки туристы планируют совершать не только за рубеж, но и внутри страны: популярны горнолыжные курорты, Сочи, Санкт-Петербург, Казань. До праздника в путешествия отправляются 40% туристов, остальные — после новогодней ночи.