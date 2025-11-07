Россиянам перечислили самые полезные сладости

Большое количество сахара вредит не только зубам и талии, но и влияет на здоровье в целом. И, если уж очень хочется десерт, то лучше выбрать наименее вредные сладости. Их перечислила в беседе с aif.ru биохимик, нутрициолог Анна Дивинская.