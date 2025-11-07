Ричмонд
Россиянам перечислили самые полезные сладости

Сладости с пектином и желатином менее вредные, чем аналоги.

Источник: Комсомольская правда

Большое количество сахара вредит не только зубам и талии, но и влияет на здоровье в целом. И, если уж очень хочется десерт, то лучше выбрать наименее вредные сладости. Их перечислила в беседе с aif.ru биохимик, нутрициолог Анна Дивинская.

— Зефир, мармелад и пастила принципиально отличаются по составу от традиционных сладких конфет, тортов и пирожных. Основа этих сладостей — фруктовое пюре, сахар и натуральные желирующие агенты: пектин, агар-агар или желатин. Никаких жиров! Это ключевое преимущество подобных десертов, с точки зрения метаболизма, — цитирует издание эксперта.

По словам специалиста, пектин, например, замедляет всасывание глюкозы в кровь и предотвращает резкие скачки сахара. А желатин в составе зефира — это чистый белок коллаген, полезный для суставов, кожи и волос.

Кстати, психологи считают, что полный отказ от сладостей не является эффективным, рассказал RT. И, если нужно сдерживать себя, то нужно делать это не через жёсткий контроль, а через заботу о себе.