Врач объяснила, как отличить обычную усталость от астении

Ощущение усталости на фоне постоянных дедлайнов и высокой загруженности — обычное состояние для организма. Однако, если речь идет о хронической усталости — астении, то важно обратиться за медпомощью. О симптомах астении рассказала «РИАМО» врач Екатерина Демьяновская.