Врач объяснила, как отличить обычную усталость от астении

Ощущение усталости на фоне постоянных дедлайнов и высокой загруженности — обычное состояние для организма. Однако, если речь идет о хронической усталости — астении, то важно обратиться за медпомощью. О симптомах астении рассказала «РИАМО» врач Екатерина Демьяновская.
— Сочетание таких симптомов, как постоянная усталость, бессонница и выпадение волос, сигнализирует о глубоком истощении адаптационных ресурсов организма — астении. Обычная усталость проходит после отдыха. В случае астении речь идет о состоянии, которое не улучшается после выходных, — объяснила медик.
Доктор уточнила, что если симптомы сохраняются дольше месяца и сопровождается раздражительностью, потерей мотивации, частой головной болью, то следует как можно быстрее обратиться к врачу.
По данным Life.ru, астения также характеризуется снижением работоспособности, физической и умственной активности, нарушением концентрации внимания, обидчивостью.
Регулярная работа без отдыха приводит также к ускоренному старению, повышает уязвимость к заболеваниям и способствует развитию хронических состояний, передает «Москва 24».