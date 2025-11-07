Гастроэнтеролог назвала неочевидную опасность ароматизаторов в пище

Искусственные ароматизаторы в еде, которые часто добавляют, например, в сладости, могут навредить, особенно в детском возрасте. О скрытой опасности добавок сообщила «РИАМО» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Помимо высокого содержания сахара и жира, в десертах часто присутствуют искусственные добавки, влияние которых на растущий организм может быть непредсказуемым. Регулярное употребление продуктов с искусственными ароматизаторами может искажать вкусовые предпочтения ребенка, — объяснила медик.
Врач отметила, что в этом случае натуральная пища перестанет казаться ребенку аппетитной. Именно поэтому, стоит предлагать детям домашние угощения, например, пироги и печенье с фруктами.
Ранее «Москва 24» предупредила, что надо с осторожно относиться к покупке уже нарезанных фруктов в магазине или на рынке. Дело в том, что выделяемый сок становится благоприятной средой для бактерий.
Тем временем, австралийские учёные назвали фразы, которые провоцируют ожирение у детей. Среди них: «вот сначала поешь нормальной еды, тогда получишь десерт», передает Life.ru.